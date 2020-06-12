Первая леди Украины заразилась COVID-19

У супруги президента Владимира Зеленского лабораторно подтвердили коронавирус.

Жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19.

Об этом первая леди Украины написала в своем в Instagrm.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - заявила Зеленская.

Супруга президента отметила, что у нее хорошее самочувствие и она находится в режиме самоизоляции.

"Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - поведала она.

Стоит также отметить, что президента Украины и его детей также проверили на коронавирус - их результаты оказались отрицательными.

Елена Зеленская призвала украинцев не терять бдительность. "Возвращаясь к активной социальной жизни, помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомых людей", - напомнила первая леди.