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Первая леди Украины заразилась COVID-19

Первая леди Украины заразилась COVID-19
14:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Обновлено: 14:39 Сегодня
У супруги президента Владимира Зеленского лабораторно подтвердили коронавирус.

Жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19.

Об этом первая леди Украины написала в своем в Instagrm.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - заявила Зеленская.

 
 
 
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Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!» Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Супруга президента отметила, что у нее хорошее самочувствие и она находится в режиме самоизоляции.

"Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - поведала она.

В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев

Стоит также отметить, что президента Украины и его детей также проверили на коронавирус - их результаты оказались отрицательными.

Елена Зеленская призвала украинцев не терять бдительность. "Возвращаясь к активной социальной жизни, помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомых людей", - напомнила первая леди.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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