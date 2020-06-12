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Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев
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В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев

В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев
09:11 Сегодня Телеграф
В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли.

В Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных, 16 человек из числа ранее заболевших скончались, 426 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Днем ранее сообщалось о 689 новых случаях инфицирования за сутки, 10 июня – 525 новых инфицированных, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро пятницы 29 753 человек, 13 567 выздоровели, 870 умерли.

С высокими показателями по заболеваемости остаются город Киев, в котором 3766 случаев, а также Черновицкая область, в которой 3831 зараженный.

Как сообщалось, вчера, 11 июня, в стране зафиксировали новый антирекорд, который лишь на 6 случаев выше сегодняшней статистики.

После этого в Минздраве заявили, что такого в Украине еще не было и в связи с этим будут приняты меры.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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