Степанов обещает принять меры из-за вспышки COVID-19

Новости Украины:В Минздраве пообещали отреагировать на новый антирекорд заболеваемости COVID-19 и принять "определенные меры".

Министр здравоохранения Максим Степанов будет предлагать "определенные меры" из-за рекордного роста количества новых больных COVID-19. Об этом он заявил на брифинге.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена...", - прокомментировал Степанов 689 новых случаев заболевания за сутки.

Так, за минувшие сутки заболело 689 человек, из них 19 детей и 65 медработников.

"Мы будем предлагать проведение определенных мероприятий, ради вашего здоровья и жизни", - отметил он.

Степанов добавил, что после сегодняшней статистики говорить об улучшении ситуации достаточно трудно.

"Исходя из цифр эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина и иначе не будет", - заявил он.

Напомним, что за минувшие сутки заболело 689 человек, из них 19 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 21 летальный случай, при этом выздоровели 372 пациента.

В Киеве за минувшие сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от COVІD-19 умерло четверо людей.