В Киеве 91 новый случай коронавируса за сутки

Новости Украины:В Киеве снова резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки 91 новый случай.

В Киеве за минувшие сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от COVІD-19 умерло четверо людей.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей столицы, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавируса, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных", - отмечает Кличко.

По его словам, заболело 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет. Среди больных есть 5 медиков.

Городской голова проинформировал, что госпитализировали 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в Киеве 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19. По информации Кличко, выздоровели в столице за сутки 68 человек, а в целом коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Городской голова уточнил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24, в Соломенском и Святошинском - по 12, в Днепровском - 10 случаев.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных.