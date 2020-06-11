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В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
09:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине 689 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 372 выздоровели, 21 ранее заболевший умер.

В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро четверга зафиксировано 689 новых инфицированных, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

За все время в стране зарегистрировали 29 070 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат по образцам 372 людей – это означает, что они преодолели болезнь. Всего от всех выявленных пациентов 13 141 человек уже выздоровел.

К сожалению, вчера в результате болезни умер еще 21 инфицированный. От начала пандемии умерли 854 пациента с COVID-19.

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Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях инфицирования за сутки, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро четверга 29 070 человек, 13 141 выздоровели, 854 умерли.

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Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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