Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине за сутки зафиксировали более 500 случаев заражения.

По состоянию на 8:10 10 июня в Украине зафиксировано уже 28 381 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи.

Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины.

Так, из 28 381 больного COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 525 инфицированных.

Вследствие болезни вообще умерли 833 человека, из них 23 - за последние сутки.

Также 12 769 человек выздоровели, за последние сутки - 357.

Как сообщалось, в мире уже обнаружили 7,2 млн инфицированных коронавирусом.