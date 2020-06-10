Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса

По состоянию на 8:10 10 июня в Украине зафиксировано уже 28 381 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи.
Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины.
Так, из 28 381 больного COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 525 инфицированных.
Вследствие болезни вообще умерли 833 человека, из них 23 - за последние сутки.
Также 12 769 человек выздоровели, за последние сутки - 357.
Как сообщалось, в мире уже обнаружили 7,2 млн инфицированных коронавирусом.