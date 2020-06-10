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Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса

Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса
08:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине за сутки зафиксировали более 500 случаев заражения.

По состоянию на 8:10 10 июня в Украине зафиксировано уже 28 381 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более полутысячи.

Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины.

Так, из 28 381 больного COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 525 инфицированных.

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Вследствие болезни вообще умерли 833 человека, из них 23 - за последние сутки.

Также 12 769 человек выздоровели, за последние сутки - 357.

Как сообщалось, в мире уже обнаружили 7,2 млн инфицированных коронавирусом.

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Украина, Коронавирус.
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