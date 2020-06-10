Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине
Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине
Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Смягчение карантина: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня

Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия

Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
07:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В рамках ослабления ограничений, в частности, открыли базы отдыха и два пункта пропуска на Донбассе.

Что с сегодняшнего дня заработало

Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

С 10 июня, согласно решению Кабинета министров Украины, возобновляют работу:

Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня частично заработали два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения. Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка".

В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.

Условия допуска лиц для пересечения линии разграничения:

С сегодняшнего дня базы отдыха и санатории могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения.

Суд Приходько: в ФСБ не установили, кто владелец найденной в гараже активиста взрывчатки 

При этом базы отдыха и санатории заработают в регионах, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях. Речь идет, в частности, о следующих:

Как сообщалось, 5 июня в Украине состоялось очередное ослабление карантинных ограничений. Так, с 5 июня для украинцев стали доступными кафе и рестораны, а также возобновлены полеты по Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
04 В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)
05 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь