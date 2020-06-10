Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия

Новости Украины:В рамках ослабления ограничений, в частности, открыли базы отдыха и два пункта пропуска на Донбассе.

Что с сегодняшнего дня заработало

Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

С 10 июня, согласно решению Кабинета министров Украины, возобновляют работу:

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня частично заработали два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения. Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка".

В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.

Условия допуска лиц для пересечения линии разграничения:

С сегодняшнего дня базы отдыха и санатории могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения.

При этом базы отдыха и санатории заработают в регионах, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях. Речь идет, в частности, о следующих:

Как сообщалось, 5 июня в Украине состоялось очередное ослабление карантинных ограничений. Так, с 5 июня для украинцев стали доступными кафе и рестораны, а также возобновлены полеты по Украине.