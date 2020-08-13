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Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре

Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре

Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл после ухода из королевской семьи тайно купили дом в США, чтобы растить там своего сына Арчи.

СМИ стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские приобрели дом в живописной местности в 60 км на север от Лос-Анджелеса, сообщает издание People.

Скандальная пара переехала в новый дом еще в июле этого года. По соседству в этом же районе живут популярные телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

Особняк в Санта-Барбаре герцоги Сассекские приобрели 18 июня за 14,7 миллиона долларов. Дом площадью 1 700 квадратных метров с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Монтесито расположен на территории в 2,19 гектара.

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Отмечается, что это первая недвижимость, купленная супругами совместно.

Как сообщалось ранее, 11 августа вышла в свет скандальная биография принца Гарри и Меган Маркл, которую составили королевские эксперты Кэролин Дюран и Омид Скобье. Книга опубликована под названием Finding Freedom ("Обретение свободы").

Также, недавно принц Гарри и Меган Маркл обратились в суд с просьбой остановить распространение фото их сына, которое сделали папарацци в их дворе.

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Принц Гарри, Дом, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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