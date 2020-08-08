В главных ролях звезда "Чернобыля": Netflix представил трейлер хоррора "Думаю, как все закончить" (Видео)

Режиссером и сценаристом картины стал обладатель "Оскара" Чарли Кауфман. Он адаптировал одноименный роман канадского писателя Иэна Рэйда. По сюжету молодая девушка (Бакли) отправляется со своим бойфрендом (Джесси Племонс) на удаленную ферму к его родителям (Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис). Поездка оборачивается для нее чередой странных и очень пугающих событий. Премьера картины запланирована на 4 сентября.