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Суббота, 08.08.2020

В главных ролях звезда "Чернобыля": Netflix представил трейлер хоррора "Думаю, как все закончить" (Видео)

Режиссером и сценаристом картины стал обладатель "Оскара" Чарли Кауфман. Он адаптировал одноименный роман канадского писателя Иэна Рэйда. По сюжету молодая девушка (Бакли) отправляется со своим бойфрендом (Джесси Племонс) на удаленную ферму к его родителям (Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис). Поездка оборачивается для нее чередой странных и очень пугающих событий. Премьера картины запланирована на 4 сентября.
112.ua
Фото: twitter.com
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Кино, Фильм, Хоррор, Трейлер, Netflix.
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