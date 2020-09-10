Одиннадцатый сезон сериала "Ходячие мертвецы" станет последним

Телеканал AMC решил закрыть сериал "Ходячие мертвецы" на одиннадцатом сезоне. Финальный сезон будет содержать 24 эпизода, которые зрители смогут увидеть в течение двух лет.

Таким образом, вместе с оставшимися шестью эпизодами десятого сезона поклонников "Ходячих" ждет еще тридцать серий приключений полюбившихся персонажей, пишет издание The Hollywood Reporter.

Кроме того, AMC продолжит расширять мир "Ходячих мертвецов" за счет новых спин-оффов. Первый из них будет посвящен очевидным фаворитам основного проекта - Дэрилу (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса МакБрайд). Безымянный пока сериал, который станет уже третьи ответвлением франшизы, планируется выпустить в 2023 году, после того как закончится флагманское шоу.

Более того, стало известно, что главный контент-директор "Ходячих" Скотт М. Гимпл также разрабатывает сценарий антологии под общим названием "Сказки о Ходячих мертвецах", в которой будут включаться отдельные эпизоды или целые сюжетные линии с участием уже знакомых героев, рассказываться их предыстории или другие автономные истории.

Напомним, что когда-то "Ходячие мертвецы" были одним из самых рейтинговых сериалов современного телевидения, но с годами популярность его неуклонно снижалась.