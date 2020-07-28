2020 год переносится на 2021: запуск 11 сезона "Ходячих мертвецов" отложили до лучших времен

Телеканал AMC принял решение отменить запуск 11-го сезона сериала "Ходячие мертвецы" в октябре 2020. Теперь же, согласно информации The Hollywood Reporter, зрители смогут увидеть новый сезон лишь в 2021 году.

Тем не менее, осенью выйдут заключительные серии десятого сезона, который получит еще шесть эпизодов.

Новые серии увидят мир в 2021 году. Более никаких подробностей о них создатели шоу не поделились.

"Пандемия COVID-19 нанесла значительный удар по рабочим местам, включая и нашу компанию. Команда сценаристов, которая занималась 11-ым сезоном, работала исключительно удаленно в течении нескольких месяцев, поэтому мы не смогли начать производство вовремя. Однако мы вернемся к работе, как только убедимся в том, что сможем сделать это безопасно. В этом году мы не станем следовать традиции показывать эпизоды нового сезона в октябре, но мы рады объявить, что 10-ый сезон будет расширен. В нем будет шесть дополнительных эпизодов, которые украсят финал новыми деталями. Если все пойдет хорошо, они будут представлены в начале 2021 года. Сейчас над ними ведутся работы и вскоре мы сможем раскрыть больше подробностей", - сказала шоураннер Анджела Кенг в рамках виртуального фестиваля Comic-Con.

Напомним, в 17 сезоне драмы "Анатомия страсти", которая выходит на канале ABC уже более 15 лет, будет затронута тема пандемии коронавируса.