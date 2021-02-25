Оля Фреймут в день своего 39-летия показалась без макияжа (видео)

25 февраля популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут отмечает свое 39-летие.

На своей странице в Инстаграм ведущая опубликовала пост, в котором поблагодарила всех, кто ее поздравил и презентовала обновленное издание своей книги "Де їсть і з ким спить Фреймут".

"Спасибо всем за поздравление. У меня хорошие новости. Мое издательство переиздало мою книгу. Новое издание идеальное - тканевая обложка, цветные иллюстрации, мой любимый текст" - написала Фреймут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

А в сторис можно увидеть, как радостная Оля без макияжа распаковывает подарок от своей сестры. Юлия Фреймут вместе с директором издательства специально к дню рождения Оли выпустили ее книгу - сказку "Як Іринка сльози загубила".

Ранее, "Телеграф" писал, что в день рождения своего супруга Владимира Локотко Ольга Фреймут показала, как они с детьми его поздравили.