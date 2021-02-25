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Оля Фреймут в день своего 39-летия показалась без макияжа (видео)

Оля Фреймут в день своего 39-летия показалась без макияжа (видео)
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 февраля популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут отмечает свое 39-летие.

На своей странице в Инстаграм ведущая опубликовала пост, в котором поблагодарила всех, кто ее поздравил и презентовала обновленное издание своей книги "Де їсть і з ким спить Фреймут".

"Спасибо всем за поздравление. У меня хорошие новости. Мое издательство переиздало мою книгу. Новое издание идеальное - тканевая обложка, цветные иллюстрации, мой любимый текст" - написала Фреймут.

 
 
 
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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

А в сторис можно увидеть, как радостная Оля без макияжа распаковывает подарок от своей сестры. Юлия Фреймут вместе с директором издательства специально к дню рождения Оли выпустили ее книгу - сказку "Як Іринка сльози загубила".

Ранее, "Телеграф" писал, что в день рождения своего супруга Владимира Локотко Ольга Фреймут показала, как они с детьми его поздравили.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 57

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Телеведущая, Оля Фреймут.
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