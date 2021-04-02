Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво": где послушать и скачать песни онлайн

2 апреля 2021 года Народная артистка Украины, популярная певица Тина Кароль презентовала свой новый сценический образ и "свое новое звучание", что начала еще с песни "Скандал", клип на который вышел 12 февраля. Певица представила свой новый альбом под названием "Красиво".

Новая пластинка артистки состоит из 7 треков: "Хороший парень", "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу". Стоит отметить, что они кардинально отличаются от предыдущих песен Тины Кароль. Альбом уже доступен на всех стриминговых площадках, и каждый желающий может его прослушать.

В проморолике к новому альбому, который Кароль опубликовала у себя на странице в Инстаграм, артистка предстала в кардинально новом образе. Тина отказалась от ярко-красной помады, которая после смерти ее супруга Евгения Огира не сходила с ее губ, и перешла на более нюдовый вариант. В общем, новый сценический образ Тины стал менее печальным.

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Песни, которые вошли в альбом "Красиво":

"Красиво"

"Скандал"

"Это любовь"

"Любовники"

"Хороший парень"

"Девочка"

"Бегу"

В комментариях поклонники восхищены новым образом своей любимицы, о чем свидетельствуют положительные отзывы и комплименты в ее адрес.

"Я в восторге... Тина это космос ... у меня ступор... шок", "Это бомба", "Весь альбом шикарен! Заслушалась! Настроение весна", "Уже слышу песню "Бегу" во всех клубах", "Необычно и очень круто, Тиночка- умница", "Очень красиво", "Это очень круто, просто что-то нереальное" - пишут под видео.

Помимо фанатов, отметили новый альбом и звездные коллеги Тины Кароль - Дима Монатик, Юлия Санина и Надя Дорофеева.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль показала свой особый талисман, который она всегда носит с собой. Маленькая плюшевая панда - очень важный "оберег" для Тины, ведь она всегда напоминает ей о покойном муже.