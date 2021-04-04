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Последние "нокауты" 11 сезона "Голосу країни": кто занял место в команде четвертьфиналистов Кароль

Последние "нокауты" 11 сезона "Голосу країни": кто занял место в команде четвертьфиналистов Кароль
Обновлено 23:59 Вс, 4 Апрель 2021 Телеграф Фото: instagram goloskrainy_official

В воскресенье, 4 апреля, прошел одиннадцатый эфир вокального проекта "Голос країни-2021".

Второй выпуск этапа "нокауты" песенного талант-шоу, где тренера Тина Кароль и Надя Дорофеева выбирают участников из своих команд, которые пройдут в прямые эфиры. Напомним, что Дмитрий Монатик и Олег Винник уже отобрали подопечных, которые стали на шаг ближе к победе. 4 апреля Надя Дорофеева также определилась со своими подопечными, которые выступят в прямых эфирах.

В этот раз Тине Кароль предстоит нелегкий выбор, но Дан Балан поможет тренеру найти нужное решение.

Начать "нокауты" от команды Тины Кароль готов вокалист из Марокко Нарам Мумни. Парень спел песню группы "Океан Єльзи" - "Обійми" в восточном стиле. Нарам занимает первое место на креслах.

К своему выступлению готов молодой отец Денис Потреваев, который исполнил песню Ramil' - "Сияй". Денис занимает второе место в команде четвертьфиналистов Тины Кароль.

На сцене "нокаутов" Виктория Гнатюк. Женщина спела песню Олега Винника "Роксолана". Виктория занимает третье место на креслах.

Следующим на сцену выходит покоритель женских сердец Денис Калитовский. Парень исполнил песню Билли Айлиш lovely. Денис занимает четвертый стул и становится претендентом на участие в прямых эфирах.

На сцене "нокаутов" певица, которая пришла на "Голос" за перезагрузкой - Мила Нитич. Певица исполнила песню . Нитич занимает место Виктории Гнатюк.

Диспетчер дальнобойщиков Катя Гладий готова показать свои силы на "нокауте". Девушка исполнила песню Sting - Shape of My Heart. Тина Кароль делает выбор в пользу Кати, и она занимает место Дениса Потреваева.

К своему выступлению готова девушка, которая возрождает древнюю песню - Юля Витранюк. Девушка спела песню "Випливало утеня". Юлия занимает место Нарами Мумни.

Никита Ломакин готов бороться за место в четвертьфинале. Парень исполнил песню JONY - "Ты беспощадна". На место Дениса Калитовского садится Ломакин.

Последней на сцену "нокаутов" выступает сильная вокалистка Юлия Тимочко, которая исполнила хит Адель - Set Fire To The Rain. Юлия идет к прямым эфирам вместо Юлии Витранюк.

Напомним, что победитель "Голосу країни-11" получит квартиру в Киеве и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская исполниельница Тина Кароль выпустила новый альбом под названием "Красиво".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Тина Кароль, Шоу, Голос страны, Голос країни.
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