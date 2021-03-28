Звездные советы Юлии Саниной и уход молодого дуэта: как прошли "нокауты" команды MONATIK (видео)

В воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" в эфир вышел 10 выпуск нового сезона вокального талант-шоу "Голос країни-11".

Первый выпуск этапа "нокауты" главного вокального шоу Украины "Голос країни", где Олег Винник, Дмитрий Монатик, Тина Кароль и Надя Дорофеева выбирают участников, которые пройдут в прямые эфиры.

В этом сезоне впервые в истории проекта в "нокаутах" появится нововведение. Рядом с наставниками появятся их звездные советники, которые будут помогать тренерам понять, кто пройдет в четвертьфинал. Дан Балан будет помогать Тине Кароль, советником Нади Дорофеевой Alyona Alyona, Дмитрий Монатик обратился за помощью к вокалистке рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника. Также тренер может отправить домой любого участника, независимо от того, какое кресло он занимает.

28 марта нам покажут "нокауты" команд Дмитрия Монатика и Олега Винника.

"Нокауты" Монатика начал голос молодого поколения Тема Паучек, который исполнил народную песню "Розпрягайте, хлопці, коней". По решению тренеров, Тема оказывается на первом месте.

Очередь Андрея Смереки побороться за вожделенное место в прямом эфире. Парень исполнил песню "I don’t wanna be you anymore" певицы Billie Eilish. Дмитрий Монатик приглашает Андрея занять второй стул.

Далее на сцену вышла певица караоке Любовь Дробина. Ее мечта - попасть в прямых эфиров. Девушка исполнила песню "Welcome to Burlesque" певицы Christina Aguilera. Тренеры дают девушке третье место на креслах, но считают, что ей не хватило уверенности.

На сцену "нокаутов" вышли участники, которых объединил "Голос країни" - Анна Гадомич и Александр Биляк. Пара исполнили песню "Не йди" певицы Гайтаны. Четвертое кресло в команде Монатика занимает дуэт Анны и Саши.

Психолог Владимир Хоменко готов показать все свои силы на главной вокальной сцене страны. Парень исполнил песню "Pray" автора Sam Smith. Владимир Хоменко занимает место Андрея Смереки, который уходит с проекта в 11 сезоне "Голосу".

Яркий Саша Таб удивил тренеров своим динамичным выступлением, исполнив песню "Sun Is Shining" певца Bob Marley. Саша Таб сумел зажечь сцену и снять напряжение своей энергией. Он остается в проект и занимает место Анны Гадомич и Биляка Александра.

На сцену "нокаутов" вышла солистка военного оркестра Виктория Брехар, которую Дмитрий похитил у команды Тины. Девушка исполнила песню "О тебе/Ветер надежды" певицы Евгении Власовой, которая присутствовала в зале. Несмотря на великолепное выступление, Виктории пришлось уйти с проекта.

За свое место в прямых эфирах борется невероятная певица KOLA. Девушка исполнила песню "Злива" группы Бумбокс. Монатик принял обдуманное, но сложное решение и посадил KOLA на место Дробиной - Люба ушла с проекта.

Далее идет выступления трогательные участницы сезона - Анастасии Буханцовой. Девушка исполнила песню "Ніжно" певицы Тины Кароль. По решению тренера, Анастасия Буханцов не проходит в следующий этап и покидает "Голос країни".

11 выпуск шоу "Голос країни-11" смотрите в воскресенье, 4 апреля в 21:00 на телеканале "1+1". Не пропустите! "Телеграф" будет следить за самыми свежими новостями популярного проекта.

Ранее звездные тренера шоу "Голос країни-11" назвали главные качества, которые могут помочь одному из их подопечных победить в проекте.