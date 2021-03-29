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"Нокауты" команды Олега Винника удивили своим драйвом: кто прошел в прямые эфиры (видео)

"Нокауты" команды Олега Винника удивили своим драйвом: кто прошел в прямые эфиры (видео)
Обновлено 00:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram Олега Винника

В воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" в эфир вышел 10 выпуск нового сезона вокального талант-шоу "Голос країни-11".

Первый выпуск этапа "нокауты" главного вокального шоу Украины "Голос країни", где Олег ВинникДмитрий МонатикТина Кароль и Надя Дорофеева выбирают участников, которые пройдут в прямые эфиры.

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В этом сезоне впервые в истории проекта в "нокаутах" появится нововведение. Рядом с наставниками появятся их звездные советники, которые будут помогать тренерам понять, кто пройдет в четвертьфинал. Иван Дорн стал советником Олега Винника.

Начинает нокауты команда Олена Винника. За право выйти в четвертьфинал борется мама-рокер Анна Шерри, которая исполнила песню "Bad guy" Billi Eilish. Олег сажает Анну Шерри на первое место!

Выйти на сцену "Голоса" готова собирательница украинского фольклора Галина Куришко. Участница исполнила песню "Галина Гуляла" Yuko. Олег Винник приглашает Галину занять место на втором кресле и она становится претенденткой на участие в четверть финале вокального шоу.

Далее на сцену выходит парень с необычным соловьиным голосом Сергей Нейчев, который исполнил песню "Jamaica" Robertino Loretti. Сергей проходит дальше и занимает третье кресло в команде Олега Винника.

Рокер Андрей Кудинов готов зажечь сцену вокального шоу. Вокалист исполнил песню "Забери" Сергея Бабкин. Андрей Кудинов занимает четвертое место в команде Олега Винника.

Следующим бороться за место в прямых эфирах будет Виталий Борисюк. Супруг Ольги Сумской исполнил песню "Phantom of the opera". К сожалению, Виталий Борисюк не занимает кресло и оставляет проект.

Диляра Дидаркизи - девушка с Казахстана с очень мощным голосом, которая исполнила песню "Ноченька" Тина Кароль. Диляра Дидаркизи занимает место Анны Шерри. К сожалению, Анна оставляет "Голос" в шаге от прямых эфиров.

Андрей Диденко готов бороться за свое место в финале. Мужчина исполнил песню "Relax" Mika. Олег Винник принимает решения и прощается с Андреем Диденко.

За свое место в прямых эфирах готова побороться вокалистка Лаура Марти. Девушка исполнила песню "I put a spell on you" Nina Simone. По решению тренера Олега Винника, Андрей Кудинов освобождает место на кресле для Лауры Марти.

Настоящий рокер Богдан Муха готов испытывать свои силы на сцене "нокаутов". исполнил песню "Танцы на стеклах" Макса Фадеева. Богдан Муха остается в проекте и проходит дальше в четвертьфинал. Лаура Марти, к сожалению, оставляет команду Олега Винника.

11 выпуск шоу "Голос країни-11" смотрите в воскресенье, 4 апреля в 21:00 на телеканале "1+1". Не пропустите! "Телеграф" будет следить за самыми свежими новостями популярного проекта.

Ранее звездные тренера шоу "Голос країни-11" назвали главные качества, которые могут помочь одному из их подопечных победить в проекте.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Голос страны, Голос країни, Олег Винник.
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