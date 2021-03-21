Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса

"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)

"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
14:00 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 21 марта, на телеканале "1+1" пройдет восьмой эфир одного из самых популярных вокальных шоу на украинском телевидении - "Голос країни-11".

Перед премьерой звездные наставники проекта - Тина Кароль, Надя Дорофеева и Олег Винник поделились, почему именно участник с их команды должен победить в новом сезоне.

"Потому что они очень много работают", - ответила Дорофеева, которая на днях представила свой первый мини-альбом в сольной карьере. "Их жажда к победе очень сильна, и они хорошие люди".

"Про возраст и женские имена": в сети обсуждают новый клип Дантеса (видео)

Тина Кароль отметила, что должен победить настоящий вокал, голос, эмоция: "Тот человек, который зацепит сердца миллионов".

В свою очередь Олег Винник заявил, что может стать большой звездой тот, кто не попадет в финал шоу: "Все может случится и планировать не нужно. Нужно жить, быть здесь, непосредственно отдаться и отдать себя полностью".

Слава Каминская анонсировала выход первой песни в сольной карьере (видео)

Выход нового выпуска шоу "Голос країни" запланирован на 21 марта на телеканале "1+1" в 21.00 по Киеву. "Телеграф" будет писать о самых интересных и важных новостях о проекте!

Напомним, что 14 марта состоялись первые вокальные бои шоу "Голос країни-11".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Шоу, Голос страны, Голос країни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП
04 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
05 Собрались в Украину? В сеть попало видео переброски российской военной техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
&quot;Все может случиться&quot;: тренеры &quot;Голосу країни&quot; рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь