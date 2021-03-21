"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)

В воскресенье, 21 марта, на телеканале "1+1" пройдет восьмой эфир одного из самых популярных вокальных шоу на украинском телевидении - "Голос країни-11".

Перед премьерой звездные наставники проекта - Тина Кароль, Надя Дорофеева и Олег Винник поделились, почему именно участник с их команды должен победить в новом сезоне.

"Потому что они очень много работают", - ответила Дорофеева, которая на днях представила свой первый мини-альбом в сольной карьере. "Их жажда к победе очень сильна, и они хорошие люди".

Тина Кароль отметила, что должен победить настоящий вокал, голос, эмоция: "Тот человек, который зацепит сердца миллионов".

В свою очередь Олег Винник заявил, что может стать большой звездой тот, кто не попадет в финал шоу: "Все может случится и планировать не нужно. Нужно жить, быть здесь, непосредственно отдаться и отдать себя полностью".

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Выход нового выпуска шоу "Голос країни" запланирован на 21 марта на телеканале "1+1" в 21.00 по Киеву. "Телеграф" будет писать о самых интересных и важных новостях о проекте!

Напомним, что 14 марта состоялись первые вокальные бои шоу "Голос країни-11".