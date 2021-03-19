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Слава Каминская анонсировала выход первой песни в сольной карьере (видео)

Слава Каминская анонсировала выход первой песни в сольной карьере (видео)
16:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram babaslavka

Украинская певица Слава Каминская, которая назвала лучшую исполнительницу в Украине, после неожиданного распада популярной женской поп-группы "НеАнгелы" начинает свою сольную музыкальную карьеру.

На странице в соцсети Инстаграм артистка анонсировала новую песню и показала отрывок из будущего клипа под названием "яне911".

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"Или уйди, или люби меня", - пропевает Каминская на видео.

 
 
 
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Точную дату выхода нового сингла Слава не объявила, но отметила, что релиз будет "скоро".

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Добавим, что на днях экс-участница "НеАнгелов" впервые в жизни сама набила себе тату "911".

 
 
 
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А вот какими были клипы группы "НеАнгелы" - смотрите в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 114

Все по теме:

Песни, 911, Слава Каминская, яне911.
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