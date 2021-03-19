Слава Каминская анонсировала выход первой песни в сольной карьере (видео)

Украинская певица Слава Каминская, которая назвала лучшую исполнительницу в Украине, после неожиданного распада популярной женской поп-группы "НеАнгелы" начинает свою сольную музыкальную карьеру.

На странице в соцсети Инстаграм артистка анонсировала новую песню и показала отрывок из будущего клипа под названием "яне911".

"Или уйди, или люби меня", - пропевает Каминская на видео.

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Точную дату выхода нового сингла Слава не объявила, но отметила, что релиз будет "скоро".

Добавим, что на днях экс-участница "НеАнгелов" впервые в жизни сама набила себе тату "911".

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А вот какими были клипы группы "НеАнгелы" - смотрите в материале "Телеграфа".