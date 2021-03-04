"НеАнгелы" распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)

В четверг, 4 марта, украинская музыкальная поп-группа "НеАнгелы", основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля в 2006 году, объявила о распаде спустя 15 лет существования на сцене.

В составе группы были солистки Слава Каминская (Одесса) и Виктория Смеюха (Харьков).

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Певицы с продюсером Юрием Никитиным

Славу Каминскую до смены имени звали Ольга Кузнецова. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Певческий голос - колоратурное контральто. В 2019 году певица разошлась со вторым мужем, известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Экс-супруги воспитывают двух детей: сына Леонарда (2012) и дочь Лауру (2015).

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Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха. В 2005 году участвовала в вокальном проекте "Шанс". Исполнительница обладает низким женским голосом - контральто. Не замужем.

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"Телеграф" вспомнил о самых популярных песнях дуэта "НеАнгелы":

В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости", а уже в декабре группа выпустила свой дебютный альбом "Номер один".

В сентябре 2013 года вышел второй альбом группы "Роман".

В 2014 году вышли синглы "По клеточкам" и "Знаешь", на которые также были сняты клипы.

Осенью 2016 года состоялась премьера сингла и видеоклипа "Сережа".

В марте 2019 года представили лирическую песню "Папа".

В апреле 2019 года вышел в свет сингл "Удары".