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Четверг, 11.04.2019
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Танцуй, пой, отрывайся: группа "НеАнгелы" презентовала зажигательный клип (Видео)

Танцуй, пой, отрывайся: группа "НеАнгелы" презентовала зажигательный клип (Видео)
19:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Популярная украинская группа "НеАнгелы" порадовала своих поклонников в сети.

Вокалистки коллектива Слава и Вика презентовали новый ритмичный трек "Удары", к которому создали довольно пикантный клип.

Режиссером интригующего ролика выступил Сергей Ткаченко. По его замыслу, клип "Удары" начался с того, что солистка группы "Неангелы" Виктория в слезах убегает с собственной свадьбы. Артистка переживает из-за разрыва отношений и не может найти себе место.

Кроме этого, певицы примерили игривые образы для съемок клипа. В частности, Виктория предстала в видео в кожаном пальто и ботинках, а Слава – в красной юбке, пикантной кофте и тренче. В таких нарядах певицы станцевали под зажигательные ритмы песни "Удары".

По словам представителей группы "НеАнгелы", сам трек рассказывает о поисках счастья, которое есть у каждого из нас. Поэтому, вероятно, ритмические танцы звезд показывают процесс создания своего особого настроения, которое приносит радость.

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"Удары" – это песня о том, что счастье у каждого из нас внутри. Стоит только его в себе отыскать. Слава и Виктория призывают: танцуй, пой, отрывайся, доверяй своей интуиции и ощущениям. В любой непонятной ситуации – создавай свое настроение самостоятельно!"– рассказали представители группы.

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Клип, Песня, Удары, НеАнгелы, Группа неангелы.
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