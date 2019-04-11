Танцуй, пой, отрывайся: группа "НеАнгелы" презентовала зажигательный клип (Видео)

Новости культуры: Популярная украинская группа "НеАнгелы" порадовала своих поклонников в сети.

Вокалистки коллектива Слава и Вика презентовали новый ритмичный трек "Удары", к которому создали довольно пикантный клип.

Режиссером интригующего ролика выступил Сергей Ткаченко. По его замыслу, клип "Удары" начался с того, что солистка группы "Неангелы" Виктория в слезах убегает с собственной свадьбы. Артистка переживает из-за разрыва отношений и не может найти себе место.

Кроме этого, певицы примерили игривые образы для съемок клипа. В частности, Виктория предстала в видео в кожаном пальто и ботинках, а Слава – в красной юбке, пикантной кофте и тренче. В таких нарядах певицы станцевали под зажигательные ритмы песни "Удары".

По словам представителей группы "НеАнгелы", сам трек рассказывает о поисках счастья, которое есть у каждого из нас. Поэтому, вероятно, ритмические танцы звезд показывают процесс создания своего особого настроения, которое приносит радость.

"Удары" – это песня о том, что счастье у каждого из нас внутри. Стоит только его в себе отыскать. Слава и Виктория призывают: танцуй, пой, отрывайся, доверяй своей интуиции и ощущениям. В любой непонятной ситуации – создавай свое настроение самостоятельно!"– рассказали представители группы.