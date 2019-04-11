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В Сети появился новый трек покойного диджея Avicii

В Сети появился новый трек покойного диджея Avicii
16:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Всего за сутки ролик посмотрели более миллиона человек.

Почти год прошел с момента внезапной смерти шведского ди-джея Avicii (настоящее имя – Тим Берлинг). Представители артиста опубликовали на его YouTube-канале трек SOS, который покорил меломанов. 

Ритмическая композиция была записана совместно с Aloe Blacc. Однако ди-джей Avicii не успел подготовить трек до премьеры. Перед первой годовщиной его смерти представители артиста презентовали танцевальный хит SOS, который стремительно покорил сеть.

Для трека создали особый ролик, во время которого показали щемящие сообщения поклонников Avicii после его смерти и воспоминания о популярном ди-джее. 

Песня войдет в посмертный альбом, над которым артист работал перед внезапной смертью. По словам представителей Avicii, презентация студийной пластинки Tim запланирована на 6 июня 2019 года. Все средства, собранные от продажи альбома, будут переданы в благотворительный фонд, названный в честь артиста. Символично, организация занимается помощью людям, которые имеют психические расстройства и имеют суицидальные мысли.

20 апреля 2018 года в Омане нашли мертвым Avicii – одного из самых известных ди-джеев и музыкальных продюсеров мира. На момент смерти ему было всего 28 лет. Родственники долгое время не могли забрать тело музыканта в Швецию, потому похороны артиста состоялись почти через 2 месяца после его самоубийства. Впоследствии семья Avicii сделала публичное заявление о смерти музыканта и намекнула на то, что он самовольно ушел из жизни. 

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Кроме этого, инсайдеры западных СМИ сообщали, что перед внезапной смертью ди-джей страдал от депрессии. Ранее же в одном из редких интервью Avicii заявлял, что не выдерживает насыщенного ритма и требует перерыва.

Я устал, очень устал. Я в этом всем варюсь с тех пор, когда мне было 17 – 18 лет. В течение всего периода я гастролировал почти без остановок, 300 шоу в год. Это безумие. Мне нужен перерыв, – утверждал музыкант в 2013 году.

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