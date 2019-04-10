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Среда, 10.04.2019
Музыканты с самым огромным состоянием по версии известного журнала (Фото)
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Музыканты с самым огромным состоянием по версии известного журнала (Фото)

Небольшое число музыкантов, добившихся мировой популярности, также могут похвастаться впечатляющим состоянием. Профессия известного певца может быть чрезвычайно прибыльной. Тем не менее, есть еще меньшая, элитная группа, состоящая из самых прославленных мировых музыкантов, которые живут намного лучше, чем даже некоторые из самых популярных современных артистов. Большинство из них зарабатывают сотни миллионов долларов, а парочка даже вошли на территорию миллиардеров. Благодаря Forbes мы точно знаем, какие артисты расположились на вершине. Вот десятка самых богатых музыкантов мира по состоянию на 2019 год.
bugaga.ru
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