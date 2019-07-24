Раскрыта истинная причина развода Славы и Эдгара Каминских

Новости шоу бизнеса: В заявлении было указано, что инициатором развода был Эдгар Каминский.

Стала известна официальная причина расставания одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – певицы группы "НеАнгелы" Славы и пластического хирурга Эдгара Каминского.

Впервые о разрыве отношений представители СМИ узнали 5 июня, когда на официальном сайте столичного суда появились документы о разводе певицы и пластического хирурга.

Впоследствии Эдгар в своем блоге написал, что все к лучшему. Сама же Слава на днях подтвердила информацию опубликовав свое фото с главным героем проекта "Холостяк" Никитой Добрыниным и подписав "Разведенная и холостяк". Ее бывший муж рассказал поклонникам, что 2 года назад хотел впервые разойтись, но дал браку второй шанс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 30 Мар 2019 в 7:06 PDT

"Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода", – признался врач.

2 июля супруги официально развелись. На сайте единого реестра судебных дел уже появилось решение по делу экс-влюбленных, в котором указана причина, по которой Эдгар и Слава расторгли брак.

Истец (Эдгар Каминский) ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться друг от друга, исчезло любопытство к жизни друг друга. Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В течение последнего времени стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут совместное хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны, в связи с чем просил иск удовлетворить, а брак расторгнуть, – говорится в решении.

Также указывается информация о том, как экс-супруги поделили совместное имущество, которое нажили на протяжении 5 лет отношений, и как они будут воспитывать общих детей.

"Сейчас спора относительно места жительства детей и раздела имущества у сторон нет", – отмечается в документе.