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Новый клип The Hardkiss привел в восторг Alyona Alyona (видео)

Новый клип The Hardkiss привел в восторг Alyona Alyona (видео)
12:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss представила в 2021 году новый клип на песню под названием "Обійми", которая стала саундтреком к фильму режиссера Екатерины Царик "Обійми мене".

Фронтвумен коллектива Юлия Санина, которая стала финалисткой шоу "Танці з зірками-2020", объявила о премьере клипа на YouTube в среду, 3 марта.

 
 
 
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A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss)

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Клип набрал более 30 тысяч просмотров, а коллеги артистки, исполнительницы Джамала и Alyona Alyona, выразили свое восхищения в комментариях Саниной в Инстаграме.

Поклонники The Hardkiss оставили положительные отзывы на видеохостинге YouTube под видео.

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Ранее группа The Hardkiss презентовала клип "Все було так", который Юлия Санина посвятила своему мужу, гитаристу группы Валу Бебко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

The Hardkiss, Клипы, Юлия Санина, Обійми, Alyona Alyona, Обійми мене.
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