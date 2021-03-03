Новый клип The Hardkiss привел в восторг Alyona Alyona (видео)

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss представила в 2021 году новый клип на песню под названием "Обійми", которая стала саундтреком к фильму режиссера Екатерины Царик "Обійми мене".

Фронтвумен коллектива Юлия Санина, которая стала финалисткой шоу "Танці з зірками-2020", объявила о премьере клипа на YouTube в среду, 3 марта.

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Клип набрал более 30 тысяч просмотров, а коллеги артистки, исполнительницы Джамала и Alyona Alyona, выразили свое восхищения в комментариях Саниной в Инстаграме.

Поклонники The Hardkiss оставили положительные отзывы на видеохостинге YouTube под видео.

Ранее группа The Hardkiss презентовала клип "Все було так", который Юлия Санина посвятила своему мужу, гитаристу группы Валу Бебко.