"Трек пушка": alyona alyona представила совместный фит с известным немецким рэпером (видео)

Популярная украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (наст. имя Алена Савраненко), которая в День всех влюбленных рассказала о своем новом парне, записала совместный трек с известным немецким рэпером Olexesh. Новый фит исполнительницы называется Shalom.

alyona alyona рассказала, что познакомилась с рэпером благодаря переписке в Direct Инстаграма.

"Зная Olexesh и его мультикультурный бэкграунд мы быстро сошлись во мнении по реализации этой идеи, и он с удовольствием добавил свой куплет в эту работу. Так мы создали Shalom, а Миша Коноваленко вместе с командой смог реализовать клип в виде "открытки с Земли". Итак, передаем вам наш Shalom", - написала рэперша в своем YouTube-канале.

Фанаты Алены, как всегда, оказались в восторге от ее новой музыкальной новинки, которая была опубликована на видеохостинге 26 февраля, и за первые сутки набрала более 82 тысяч просмотров.

Olexesh (наст. имя Алексей Косарев) является популярным немецким рэпером украинского и белорусского происхождения. Первые шесть лет музыкант провел в Киеве, а позже с матерью переехал в Германию. Первым произведением была песня Super 6.

Ранее исполнительница alyona alyona представила клип "Дубадав", который так же был хорошо воспринят ее поклонниками.