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Нас объединило кофепитие: Alyona Alyona призналась, что нашла свою любовь

Нас объединило кофепитие: Alyona Alyona призналась, что нашла свою любовь
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в день святого Валентина призналась, что у нее появился бойфренд.

На своей странице в Инстаграм Алена в день всех влюбленных поделилась историей о том, как же они познакомились. Имени своего возлюбленного она решила оставить в секрете.

"Я познакомилась с ним и утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так", – написала Alyona Alyona.

Артистка добавила, что их соединил снег, который столкнул их в одно место в одно время и закопал под своей любовью, и кофепитие.

"А мы и рады. Ведь все интересное впереди" - пишет Алена.

В добавок, рэперша опубликовала серию таинственных фото с мужчиной позади. Бойфренд ли это артистки или нет, непонятно.

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее, "Телеграф" писал, что Ксения Мишина и Александр Эллерт поделились романтическими снимками с Доминиканы. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

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Певица, Рэперша, Alyona Alyona.
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