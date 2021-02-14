Нас объединило кофепитие: Alyona Alyona призналась, что нашла свою любовь

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в день святого Валентина призналась, что у нее появился бойфренд.

На своей странице в Инстаграм Алена в день всех влюбленных поделилась историей о том, как же они познакомились. Имени своего возлюбленного она решила оставить в секрете.

"Я познакомилась с ним и утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так", – написала Alyona Alyona.

Артистка добавила, что их соединил снег, который столкнул их в одно место в одно время и закопал под своей любовью, и кофепитие.

"А мы и рады. Ведь все интересное впереди" - пишет Алена.

В добавок, рэперша опубликовала серию таинственных фото с мужчиной позади. Бойфренд ли это артистки или нет, непонятно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

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