Скачать
Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории
Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории
Ситуация ухудшается: одесских школьников переводят на дистанционное обучение
Ситуация ухудшается: одесских школьников переводят на дистанционное обучение
"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос
"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос
Анна Панова: прямо перед родами объявили карантин - это было очень страшно, мне казалось - коронавирус повсюду
Анна Панова: прямо перед родами объявили карантин - это было очень страшно, мне казалось - коронавирус повсюду

"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос

"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 29 ноября, прогремел долгожданный финал шоу «Танцы со звездами». По итогам зрительского голосования в проекте победила пара Санта Димопулос и Макс Леонов, однако они решили отдать свою победу Юлии Саниной и Диме Жуку.

Санта отметила, что Юля как никто достойна этой победы, ведь она всего за 14 недель сумела научиться танцевать с нуля. В то время, как Димопулос пришла на «Танцы со звездами» уже с опытом.

Юлия Санина в свою очередь не принимает звание победительницы. Певица и ее партнер, Дима Жук, принимают то, что заняли почетное второе место.

«Мы не собираемся называть себя победителями. Мне это не нужно» - заявила в Инстаграм сторис солистка группы The Hardkiss.

Юлия Санина «придумала», что делать с подаренным Сантой кубком победителей. Об этом она также, рассказала в Инстаграм-сторис. Певица решила продать кубок на аукционе, а деньги отдать на благотворительность. В скором времени все детали будут опубликованы телеканалом 1+1.

Также, рок-дива призвала своих фанатов не хейтить Санту Димопулос. «Мы так долго и тяжело работали, что сейчас нам нужно просто отдохнуть: и морально, и физически» - сказала Санина.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что неожиданная развязка «Танцев со звездами» вызвала бурное обсуждение в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санта Димопулос, Танцы со звездами, Юлия Санина, Танці з зірками, Дима Жук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
02 Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса
03 Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
04 Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
05 Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не хватает Богдана и Гончарука: бывшие члены команды Зеленского собрались бороться с кризисами в Украине
Не хватает Богдана и Гончарука: бывшие члены команды Зеленского собрались бороться с кризисами в Украине
Бюджет Украины на 2021 год: названы сроки рассмотрения документа
Бюджет Украины на 2021 год: названы сроки рассмотрения документа
Снимали «крутое» видео: в Бердянске подростки облили спиртом и подожгли друга
Снимали «крутое» видео: в Бердянске подростки облили спиртом и подожгли друга
Синоптик рассказала, кого погода порадует снегом в первый день зимы
Синоптик рассказала, кого погода порадует снегом в первый день зимы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь