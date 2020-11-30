"Победительницей себя не называю": Юлия Санина рассказала, что сделает с кубком от Санты Димопулос

В воскресенье, 29 ноября, прогремел долгожданный финал шоу «Танцы со звездами». По итогам зрительского голосования в проекте победила пара Санта Димопулос и Макс Леонов, однако они решили отдать свою победу Юлии Саниной и Диме Жуку.

Санта отметила, что Юля как никто достойна этой победы, ведь она всего за 14 недель сумела научиться танцевать с нуля. В то время, как Димопулос пришла на «Танцы со звездами» уже с опытом.

Юлия Санина в свою очередь не принимает звание победительницы. Певица и ее партнер, Дима Жук, принимают то, что заняли почетное второе место.

«Мы не собираемся называть себя победителями. Мне это не нужно» - заявила в Инстаграм сторис солистка группы The Hardkiss.

Юлия Санина «придумала», что делать с подаренным Сантой кубком победителей. Об этом она также, рассказала в Инстаграм-сторис. Певица решила продать кубок на аукционе, а деньги отдать на благотворительность. В скором времени все детали будут опубликованы телеканалом 1+1.

Также, рок-дива призвала своих фанатов не хейтить Санту Димопулос. «Мы так долго и тяжело работали, что сейчас нам нужно просто отдохнуть: и морально, и физически» - сказала Санина.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что неожиданная развязка «Танцев со звездами» вызвала бурное обсуждение в сети.