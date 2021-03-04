"Уже история": "НеАнгелы" объявили о распаде спустя 15 лет существования на сцене

Грустная новость для поклонников женского дуэта "НеАнгелы" - после 15 лет существования поп-группа объявила о своем распаде. Бессменными участницами "НеАнгелов" являлись певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская.

Прекращения деятельности группы подтвердила Каминская на странице в Инстаграме.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей - мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней", - отметила исполнительница, добавив, что за 15 лет девушки успели выпустить пять альбомов, более 20 клипов и получить множество номинаций и статуэток с различных музыкальных премий.

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Слава Каминская также побывала в студии "1+1" в утренней программе "Сніданку", где рассказала о причине распада дуэта.

"Это совместное решение. Мое, Вики и Юры (Юрий Никитин - продюсер группы "НеАнгелы" - ред.). Нам немножко с Викой стало тесно. И на концертах, и на студии, в клипах... Все таки уже девочки взрослые".

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Девушки планируют продолжать сольные карьеры, а Каминская анонсировала новый проект, который зрители увидят очень скоро.

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Ранее Слава Каминская ответила на вопрос поклонников о своей третьей беременности.