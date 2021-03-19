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Канье Уэст стал самым богатым темнокожим человеком в истории США: лучшие треки рэпера (видео)

Канье Уэст стал самым богатым темнокожим человеком в истории США: лучшие треки рэпера (видео)
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram

17 марта американского рэпера Канье Уэст, который баллотировался в президенты, было признано самым богатым темнокожим мужчиной в истории США.

Как сообщает издание Bloomberg, его состояние оценивается в 6,6 млрд долларов. Большая часть капитала артиста приходится на бренд Yeezy - бизнес Уэста по производству кроссовок и одежды с Adidas AG и Gap Inc. (3,2-4,7 млрд долларов). А по оценкам швейцарского холдинга UBS Group AG, стоимость новой коллаборации с Gap (крупнейший ритейлер одежды в США - ред.), которое появится в магазинах этим летом, может составить 970 миллионов долларов из этой суммы.

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Не забываем, что кроме этого доходы Канье приносят музыка, с которой он связан с самого детства. В конце 1990-х мужчина стал известен как продюсер, создавший хиты для Ludacris, Талиба Квели, Алиши Киз и Jay-Z, 9-летняя дочь которого в 2021 году получила статуэтку "Грэмми" за за клип Brown Skin Girl.

"Телеграф", в свою очередь, вспоминает самые лучшие музыкальные творения Канье Уэста:

Stronger (2009)

Love Lockdown (2009)

Самые богатые знаменитости 2020 года: Кайли Дженнер и Канье Уэст заняли первые строчки рейтинга Forbes

Runaway (2010)

Power (2010)

All of the Lights (2011)

Only One (2015)

Fade (2016)

I Love It (2018)

Напомним, что по сообщениям СМИ Канье Уэст и Ким Кардашьян решили мирно развестись после семи лет супружеской жизни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Канье Уэст, Песни, Клипы.
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