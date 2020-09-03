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Самые богатые знаменитости: Кайли Дженнер и Канье Уэст заняли первые строчки рейтинга Forbes

Самые богатые знаменитости: Кайли Дженнер и Канье Уэст заняли первые строчки рейтинга Forbes
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф
Ежегодный список сотни самых высокооплачиваемых знаменитостей обнародовал Forbes 2 сентября 2020 года.

Издание опубликовало новый рейтинг состоятельных знаменитостей, в который вошли певцы, актеры, спортсмены и модели. На первом месте оказалась основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, состояние которой оценивается в 590 млн долларов.

Уэст расположился на втором месте списка с доходом в 170 млн долларов.

Третье место занял швейцарский теннисист Роджер Федерер (106,3 миллиона).

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В десятку также вошли футболисты Криштиану Роналду (105 миллионов долларов) и Лионель Месси (104 миллиона долларов), Тайлер Перри (97 миллионов долларов), Неймар (95,5 миллиона долларов), Говард Стерн (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов) и Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов).

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Forbes, Канье Уэст, Кайли Дженнер.

Автор:

Телеграф
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