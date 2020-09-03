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Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира
Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира

Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира

Экс-супруга Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира
15:17 Сегодня Телеграф
Маккензи Скотт, писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной в мире. Об этом сообщает CNN.

Скотт получила 25% акций компании Amazon после развода с Джеффом Безосом в 2019 году. Тогда стоимость акций составляла более 35 млрд долларов. Однако за последние три месяца акции Amazon выросли примерно на 28%, что привело в свою очередь и к увеличению состояния бывшей жены Безоса.

Отмечается, что отныне Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самых богатых людей в мире, где ее бывший муж - на первом месте.

Ранее она сообщила, что пожертвовала около 1,7 млрд долл. на благотворительность 116 организациям, которые борются с расовым неравенством и изменениями климата в мире.

Джефф Безос может поставить новый рекорд и получить статус триллионера

Напомним, первый в списке самых богатых людей мира Джефф Безос заработал свыше трех миллиардов долларов на продаже акций "Amazon".

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Все по теме:

Amazon, Джефф Безос, Маккензи Скотт.

Автор:

Телеграф
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