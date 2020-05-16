Джефф Безос может поставить новый рекорд и получить статус триллионера

Новости шоу бизнеса:Основатель Amazon может стать первым в мире триллионером.

Он потерял 38 миллардов долларов на разводе со своей супругой Маккензи, а также, как и многие бизнесмены, терпит убытки в связи со страшными последствиями, вызванными пандемией вируса COVID-19, - и все равно дела главы Amazon Джеффа Безоса идут хорошо и практически в гору.

Об этом сообщило американское финансовое издание BusinessInsider. По сообщениям портала, вопреки всем сложностям 2020-го года уже к 2026-му "самый богатый человек в мире" (а именно так называют Безоса в прессе) поставит новый рекорд и получит статус триллионера.

В чем причина такого успеха, несмотря на все отягчающие обстоятельства? Во-первых, компания Amazon, главой которой и является 56-летний Безос, во время пандемии стала особенно популярна.

Речь идет о самой платформе и онлайн-магазине с разнообразными товарами, которые теперь скупают оказавшиеся в изоляции люди, а также об одноименном стриминговом сервисе, на который в последние месяцы тоже возросла подписка. Люди стали чаще совершать покупки и смотреть кино и сериалы онлайн - и Безос от этого только выиграл.

Другая, вытекающая из этого факта причина богатства Безоса, - резкий скачок акций Amazon как одной из самых популярных компаний на рынке. Лишь за один день в мае этого года, по сообщениям американского Forbes, их стоимость выросла на 5,3%. Состояние Безоса при этом лишь за один 2020 год увеличилось - на 23,8 миллиардов долларов и составляет сейчас 143 миллиарда. Теперь стоимость одной ценной бумаги компании миллиардера составляет 2 238 долларов.

Если рост популярности компании Безоса продолжится - а у аналитиков финансовой схемы Comparisun нет повода думать, что это будет не так, - то в возрасте 62 лет Джефф сможет стать триллионером. Для сравнения, другой известный богатый человек, глава Facebook Марк Цукерберг, сможет достичь подобных показателей лишь к 2036 году. Пока же Джефф Безос остается практически единственным человеком из топа 10 самых богатых людей Forbes, чей капитал показал активный прирост в 2020 году.

Примечательно, что увеличились активы и бывшей жены Безоса Маккензи, ведь она владеет 4% акций в его компании. Ее состояние увеличилось на 2,2 миллиарда и составляет теперь почти 45 миллиардов долларов.