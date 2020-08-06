Джефф Безос активно распродает акции Amazon

Первый в списке самых богатых людей мира Джефф Безос заработал свыше трех миллиардов долларов на продаже акций "Amazon".

Основатель и гендиректор "Amazon" Джефф Безос на днях продал 1 млн акций компании суммой $3,1 миллиардов.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на официальные документы, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

С учетом налогов, "чистыми" Безос получит около 2,4 миллиардов долларов.

Его последняя крупная распродажа Amazon произошла в феврале, когда он продал акции Amazon на 1,7 миллиарда долларов.

Forbes оценивает его состояние в 188,2 миллиарда долларов. Он остается самым богатым человеком в мире.

Непонятно, зачем Безос продает эти акции. В 2017 году основатель Amazon заявил на космической конференции, что будет ежегодно продавать акции на сумму 1 миллиард долларов для финансирования своей компании по исследованию космоса Blue Origin.

С тех пор он взял на себя другие обязательства. В сентябре 2018 года он обещал выделить 2 миллиарда долларов в фонд Bezos Day One Fund, который поддерживает некоммерческие организации, занимающиеся оказанием помощи бездомным семьям, а также созданием национальной сети дошкольных учреждений в духе Монтессори.