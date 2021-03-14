Дочь Beyonce и казахский диджей: список победителей Грэмми-2021

Престижную награду "Грэмми", которая является своего рода аналогом премии "Оскар" в музыкальном мире, в этом году получили 9-летняя дочь Бейонсе и 20-летний студент из Казахстана

Об этом сообщает Super.ru.

Девятилетняя Блю Айви, которая является дочерью Бейонсе и рэпера Джей Зи, получила статуэтку за клип Brown Skin Girl в номинации "Лучшее музыкальное видео". Ее мать заявлена еще в восьми номинациях, в которых вполне может победить.

Также статуэтку за вирусный ремикс на трек рэпера Saint Jhn Roses "Roses", получил казахский студент под никнеймом Imanbek

Его композиция выиграла в номинации "Лучший ремикс".

Как сообщалось ранее, певица Алина Гросу выпустила новый альбом, в который вложила плоды своего труда за последние 2 года.