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Дочь Beyonce и казахский диджей: список победителей Грэмми-2021

Дочь Beyonce и казахский диджей: список победителей Грэмми-2021
Обновлено 23:14 Сегодня Телеграф

Престижную награду "Грэмми", которая является своего рода аналогом премии "Оскар" в музыкальном мире, в этом году получили 9-летняя дочь Бейонсе и 20-летний студент из Казахстана

Об этом сообщает Super.ru

Девятилетняя Блю Айви, которая является дочерью Бейонсе и рэпера Джей Зи, получила статуэтку за клип Brown Skin Girl в номинации "Лучшее музыкальное видео". Ее мать заявлена еще в восьми номинациях, в которых вполне может победить. 

Также статуэтку за вирусный ремикс на трек рэпера Saint Jhn Roses "Roses", получил казахский студент под никнеймом Imanbek

Его композиция выиграла в номинации "Лучший ремикс". 

Как сообщалось ранее, певица Алина Гросу выпустила новый альбом, в который вложила плоды своего труда за последние 2 года.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 239

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Бейонсе, Грэмми, Блю Айви, Imanbek.
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