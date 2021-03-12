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Алина Гросу презентовала новый альбом: в него вошли хиты за последние два года (видео)

Алина Гросу презентовала новый альбом: в него вошли хиты за последние два года (видео)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

12 марта украинская певица Алина Гросу поделилась радостной новостью со своими поклонниками. Артистка выпустила новый альбом, в который вложила плоды своего труда за последние 2 года.

О премьере пластинки, которая получила название "GROSU", Алина сообщила на своей странице в Инстаграме.

"Это особенная для меня пластинка. В ней - то, что тронуло, зацепило и повлияло на меня за эти 2 года, в ней – история моей красивой и сложной любви, в ней – мои перемены, взросление, любимые книги, фильмы, музыка" - презентовала альбом Гросу.

Артистка отметила, что в альбоме нет главной песни, так как они все для нее главные. Также, именно поэтому название релиза такое же, как и сценическое имя Алины.

"Этим альбомом я подвожу итоги своего нового этапа и иду дальше! Впереди Вас ждет много сюрпризов" - подытожила певица.

Всего в альбом вошло 13 композиций: трилогия "Дико любила Вову", "Голый король", "Непобедима", "Грязные танцы", "Снова сдалась", "Дым", "Мона Мур", "Арестован", "Удержи меня", "Луна", и новый хит "Полотенце", что она записала с российским актером Романом Полянским, с которым ей приписывают романтические отношения.

 
 
 
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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Отметим, что пара и не отрицает этот факт, но и официально не подтверждает. Напомним, что зимние каникулы они провели вместе в Буковеле. А в интервью Кате Осадчей Роман признался, что уже переехал в Украину.

Также, напомним, что Алина Гросу дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала о перенесенной болезни, изменениях в личной и творческой жизни.

Все треки из нового альбома: слушать/смотреть онлайн

 Трилогия "Дико любила Вову"

 

"Голый король"

"Непобедима"

 

"Грязные танцы"

 

"Дым"

 

"Арестован"

"Удержи меня"

 

"Луна"

 

"Полотенце"

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Алина Гросу стала участницей шоу "Маска" и скрывалась под костюмом Розы. В 7 выпуске, который состоялся 6 марта ее рассекретили.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Альбом, Певица, Алина Гросу.
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