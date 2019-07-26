Алина Гросу опубликовала трогательный клип со своим мужем (Видео)

Украинская певца Алина Гросу презентовала клип на песню "Непобедима". Премьера видео состоялась в пятницу, 26 июля, на YouTube-канале исполнительницы. В клипе певицы впервые снялся ее муж Александр (видео смотрите ниже). "Мы с Сашей прилетели в Италию раньше всех, чтобы отснять достаточно материала для нашего совместного клипа. Было очень сложно бегать под горячим итальянским солнцем в пышных нарядах. И это первый мой клип, в котором снялся мой любимый", - поделилась воспоминаниями Алина. Песню "Непобедима" Гросу впервые исполнила на своей свадьбе. Торжество прошло 23 июня на арендованной вилле Villa Arvedi Verona в Вероне. Просторное поместье отличилось расписным интерьером и фасадом, на его территории также есть ресторан и большой задний двор с зелеными лужайками.