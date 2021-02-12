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Алина Гросу накануне Дня влюбленных показала чувственное видео с российским актером

Алина Гросу накануне Дня влюбленных показала чувственное видео с российским актером
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алины Гросу

Украинская певица и актриса Алина Гросу, у которой 10 февраля умерла бабушка, представила чувственное mood-видео на песню с необычным названием "Полотенце", записанную совместно с российским актером Романом Полянским. Этот творческий союз полюбился публике с момента выхода трилогии "Дико Любила Вову".

Музыкальное видео опубликовано накануне Дня всех влюбленных на официальном YouTube-канале певицы.

"Эта песня-подарок для всех тех, кто переживает состояние влюбленности. Неспроста мы ее презентуем на День Святого Валентина. Решение записать дуэтную композицию было спонтанным. Обычно результат таких действий превосходит все ожидания. Мы закрылись на студии, дурачились, снимали ролики, которые стали частью mood-видео, приуроченному к выходу сингла", - сказала Гросу.

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Автором песни стал певец и композитор Стас Шуринс, ранее написавший такие хиты для исполнительницы, как VOVA, "Голый Король", "Непобедима" и "Удержи меня".

37-летнему российскому актеру давно приписывают роман с 25-летней Гросу. В период новогодних праздников пара отправилась отдыхать в Буковель.

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В интервью "Телеграфу" девушка призналась, что у нее с Романом достаточно хорошие отношения, но есть ли между ними что-то большее, Алина не спешит раскрывать.

Напомним, что летом 2019 года Алина Гросу и ее тогдашний парень Александр Комков сыграли свадьбу, но через полгода они развелись.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Песни, Клипы, Алина Гросу, Полотенце, Роман Полянский.
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