Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером

В июне 2019 года украинская певица и актриса Алина Гросу вышла замуж за своего избранника Александра. Однако семейная жизнь пары длилась недолго – спустя полгода они развелись. Алина сложно переживала развод, однако взяла себя в руки и продолжила заниматься любимым делом.

После того, как стало известно о разводе Гросу, ее все чаще стали замечать в компании с актером Романом Полянских, которого можно увидеть во многих клипах певицы.

А в период новогодних праздников 2021 Алина и Роман вместе отправились отдыхать в Буковель, чем снова подогрели слухи о своем романе. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала парочку фото, на которых она с Романом позируют на фоне заснеженного подъемника в горах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Подобный пост появился и у Полянских на странице. А также он поделился забавным видео с Гросу, в котором они корчат рожицы в машине под новогодние песни.

«Новогодние пробки, что может быть веселее» - подписал пост Роман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

Отметим, что ранее, в интервью «Телеграфу» Алина рассказывала, что у нее с Романом достаточно хорошие отношения. Однако если между ними что-то большее, чем дружба, она решила оставить в тайне.

«Когда я буду готова раскрыть всю правду, обязательно расскажу», - сказала Гросу.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Алина Гросу вошла в список самых завидных украинских холостячек.