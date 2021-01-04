Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером

В июне 2019 года украинская певица и актриса Алина Гросу вышла замуж за своего избранника Александра. Однако семейная жизнь пары длилась недолго – спустя полгода они развелись. Алина сложно переживала развод, однако взяла себя в руки и продолжила заниматься любимым делом.
После того, как стало известно о разводе Гросу, ее все чаще стали замечать в компании с актером Романом Полянских, которого можно увидеть во многих клипах певицы.
А в период новогодних праздников 2021 Алина и Роман вместе отправились отдыхать в Буковель, чем снова подогрели слухи о своем романе. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала парочку фото, на которых она с Романом позируют на фоне заснеженного подъемника в горах.
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Подобный пост появился и у Полянских на странице. А также он поделился забавным видео с Гросу, в котором они корчат рожицы в машине под новогодние песни.
«Новогодние пробки, что может быть веселее» - подписал пост Роман.
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Отметим, что ранее, в интервью «Телеграфу» Алина рассказывала, что у нее с Романом достаточно хорошие отношения. Однако если между ними что-то большее, чем дружба, она решила оставить в тайне.
«Когда я буду готова раскрыть всю правду, обязательно расскажу», - сказала Гросу.
Ранее, «Телеграф» сообщал, что Алина Гросу вошла в список самых завидных украинских холостячек.