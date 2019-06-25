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Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено

Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
19:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Алина Гросу вышла замуж. Роскошная свадьба была организована в Италии. В СМИ подсчитали, сколько могла сколько могла стоить церемония.

Известно, что свадьба Алины Гросу и таинственного Александра, о котором певица не рассказывает деталей, состоялась 23 июня. Звездная пара выбрала для церемонии старинный дворец Villa Arvedi, расположенный в пригороде итальянской Вероны. Как сообщает "КП в Украине", такая прихоть невесты обошлась в немалую сумму.

По информации СМИ, только 6 часов аренды имения стоят 10 тысяч евро. При этом расчет ведется индивидуально: для организации церемонии с десятками людей стоимость виллы может увеличиваться.

Дополнительно жених и невеста должны были заплатить за свадебный декор Villa Arvedi. Он обошелся Алине Гросу и Александру в 3-4 тысячи евро. Кроме этого, минимальное угощение – четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина – стоят от 250 евро с человека.

Что известно о свадьбе Алины Гросу?

24-летняя певица Алина Гросу сначала признавалась, что планирует сыграть свадьбу в Москве, где она уже несколько лет проживает. Однако планы артистка резко изменила, выбрав солнечную и яркую Италию.

В начале июня 2019 года пара узаконила свои отношения и усиленно готовилась к роскошной свадьбе. Алина Гросу тогда впервые показала лицо своего избранника и назвала его имя – Александр. Но его статус или фамилию она предпочитает до сих пор скрывать от общественности.

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Уже 23 июня Алина Гросу и Александр устроили роскошную свадьбу в Вероне. Звездная невеста выбрала белоснежное платье с пышным низом и кружевными рукавами. Особый образ певица завершила длинной фатой и короной. А вот уже на вечер Алина Гросу сменила наряд на приталенное платье с накидкой.

На свадьбу Алина Гросу пригласила немало знаменитостей.

В частности, телеведущую Екатерину Осадчую, звездную крестную Ирину Билык и ее экс-партнера Дмитрия Коляденко, певца Виталия Козловского и его менеджера Юлию Бакуменко, артиста Павла Зиброва. Украинские селебритиз поделились романтическими снимками с молодоженами.

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Свадьба, Знаменитости, Звезды, Певица, Алина Гросу, Украинская певица.
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