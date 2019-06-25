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"Все кончено": Эштон Катчер и Мила Кунис рассказали о разводе (Видео)

"Все кончено": Эштон Катчер и Мила Кунис рассказали о разводе (Видео)
16:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитая голливудская чета тоже стала "жертвой" папарацци, поскольку оказалась в перечне пар, которые разводятся.

Но актеры не замедлили и дали забавный ответ на неправдивую информацию в СМИ.

41-летний Эштон оставил в своем Instagram видеоролик, на котором с женой читает с гаджета свежий выпуск одного из американских таблоидов InTouch Weekly. На обложке изображена Мила Кунис, а подпись внизу красноречиво заявляет, что супруги разводятся – "Все кончено".

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

I guess it’s over @intouchweekly have fun selling magazines this week. Maybe next week my wife will be having twins. For the third time. But who’s counting.

Допис, поширений Ashton Kutcher (@aplusk)

Изобретательные влюбленные нашли способ опровергнуть слухи и официально подтвердить, что в их жизни все в порядке. В автомобиле Мила и Эштон записали забавный диалог, который спровоцировал яростную реакцию среди подписчиков страницы:

"Эштон Катчер: Любимая, что происходит?

Мила Кунис: Между нами все кончено.

Эштон: О Боже, что же нам теперь делать?

Мила: Мне не хватало воздуха в нашем браке.

Эштон: Это из-за меня? Я просто очень люблю командовать, правда?

Мила: А еще я забрала детей. А у тебя была страшная тайна.

Эштон: Ты забрала детей? У меня теперь нет детей? А что за страшная тайна? Видимо, она была очень страшная".

В подписи к видеоролику Катчер иронично пожелал изданию IntouchWeekly успехов с продажей номера.

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"Вероятно, все-таки все кончено ... Возможно, на следующей неделе моя жена родит близнецов. В третий раз. Кто знает", – говорится в заметке.

Стоит добавить, что на видео с нескрываемым смехом в комментариях отреагировали такие звезды, как Хейли Бибер, Зои Салдана, Деми Ловато, Приянка Чопра и многие другие.

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Кунис, Знаменитости, Эштон Катчер, Актриса, Звезды, Актер, Голливудская актриса, Голливудский актер.
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