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Это так мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном

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Это так мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном
14:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В этот раз искать фото малыша Джека не придется, ведь модель расщедрилась и опубликовала в Instagram-аккаунте сразу несколько снимков с сыном.

Джейсон Стэтхем и Рози Хантингтон-Уайтли из тех звездных пар, кто не любит шумихи вокруг своей семьи. Однако вчера модель поделилась с поклонниками множеством новых фотографий ее сына Джека, которому исполнилось два года.

32-летняя Рози и 51-летний Джейсон не пытаются скрываться от папарацци при любом удобном случае, но и не часто радуют публику семейными выходами. 

Несмотря на то, что звезда старается оберегать мальчика от навязчивого внимания публики и скрывает его личико, папарацци временами удается застать звездную пару врасплох и запечатлеть Джека. В прошлом году Уайтли рассказала в интервью, что материнство оказалось для нее самым прекрасным опытом и невероятным приключением, справляться с которым ей помогает возлюбленный.

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"Мне очень повезло с Джейсоном — мы лучшие друзья и одна команда. Мы были вместе много лет до рождения Джека и хорошо знаем друг друга. Это нам очень помогает", — рассказала звезда в беседе с Glamour.

Напомним, пара встречается на протяжении девяти лет и лишь в августе прошлого года Рози и Джейсон объявили о том, что собираются сыграть свадьбу. Официальных подтверждений того, что актер и модель стали мужем и женой, так и не поступило, однако фанаты заподозрили, что влюбленные тайно поженились в сентябре 2018 года.

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Дети, Знаменитости, День рождения, Рози Хантингтон-Уайтли.
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