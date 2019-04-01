Алина Гросу выпустила трилогию "Дико Любила Вову" (Видео)

На протяжении месяца Алина Гросу выпускала эпизоды трилогии "ДИКАЯ", "ЛЮБИЛА", "VOVA". Зрителям было сложно понять суть клипов, ведь сюжет построен не линейно. Первая серия была финалом. Во второй рассказывалась предыстория конфликта, а в третьей - то, из-за чего произошел финал первой истории.