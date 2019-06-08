Алина Гросу вышла замуж: первые фото с бракосочетания певицы

Новости шоу бизнеса: Узаконивание отношений состоялось еще 1 июня, но Гросу решила сообщить об этом сегодня, 8 июня, в день своего рождения.

Романтические фото Алина Гросу оставила на своей странице Instagram и призналась, что встретила 24 год жизни в статусе замужней женщины.

"Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее на мой день рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно! В нем много-много любви... Поскольку родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше", – говорится в сообщении.

Чтобы предупредить всех поклонников, российская гастролерша добавила, что свадьба – еще впереди, и она состоится в Италии. А пока Алина Гросу отмечает свое день рождении и пьет бокал шампанского за то, "чтобы этот год был еще лучше".

На панорамных фото, сделанных, скорее всего, в Москве, Алина одета в нежное макси-платье белого цвета, которое подвязано пояском. Плечи в "свадебном" платье чуть приспущены, а длинные рукава в форме фонариков украшены кружевными орнаментами. Для прически Гросу выбрала распущенные волосы с легкими локонами и нежной косичкой с вплетенными цветами, а ее свадебный букет состоял из белых пионов.

Ее же избранник, лицо которого она перестала скрывать, но так и не указала его имя или фамилию, выбрал черный классический костюм с белой рубашкой.

Известно, что предложение женитьбы возлюбленный Алины Гросу сделал ей весной, а уже в начале мая певица отгуляла громкий девичник.