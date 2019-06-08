Алина Гросу вышла замуж: первые фото с бракосочетания певицы

Романтические фото Алина Гросу оставила на своей странице Instagram и призналась, что встретила 24 год жизни в статусе замужней женщины.
"Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее на мой день рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно! В нем много-много любви... Поскольку родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше", – говорится в сообщении.
Чтобы предупредить всех поклонников, российская гастролерша добавила, что свадьба – еще впереди, и она состоится в Италии. А пока Алина Гросу отмечает свое день рождении и пьет бокал шампанского за то, "чтобы этот год был еще лучше".
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С днём рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне её к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше Свадьба ещё будет а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!)) #УРА Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю #люблювсехикаждого
На панорамных фото, сделанных, скорее всего, в Москве, Алина одета в нежное макси-платье белого цвета, которое подвязано пояском. Плечи в "свадебном" платье чуть приспущены, а длинные рукава в форме фонариков украшены кружевными орнаментами. Для прически Гросу выбрала распущенные волосы с легкими локонами и нежной косичкой с вплетенными цветами, а ее свадебный букет состоял из белых пионов.
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а вот и ОН!)) Выбирайте нашу лучшую фотку 1|2|3|4|5|6|7 ? #выбирайгросу
Ее же избранник, лицо которого она перестала скрывать, но так и не указала его имя или фамилию, выбрал черный классический костюм с белой рубашкой.
Известно, что предложение женитьбы возлюбленный Алины Гросу сделал ей весной, а уже в начале мая певица отгуляла громкий девичник.