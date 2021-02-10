В семье Алины Гросу случилось горе

В семье украинской певицы Алины Гросу, случилось горе. В среду, 10 февраля, скончалась ее бабушка Надя.

Печальной новостью поделилась сама Алина на своей странице в Инстаграме, отметив, что недавно узнала. Видимо бабушки не стало утром, а певице сообщили уже после обеда.

Артистка опубликовала трогательное черно-белое видео с бабушкой Надей, которое записала во время их последней встречи, состоявшейся месяц назад.

На коротком ролике Алина знакомит своих подписчиков с любимой Надей, называя ее хорошей, красивой и любимой. Бабушка нежно обнимает внучку, улыбается от теплой встречи.

"Только что узнала ... Всего лишь месяц прошел с того момента, как мы виделись ... Будем помнить ... Всегда", – написала под видео Алина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Ранее, "Телеграф" писал, что Алина Гросу отправилась на отдых с актером Романом Полянских, чем подогрела слух об их романе.