"Голый король": Grosu представила видео на песню Стаса Шуринса (Видео)

Певица Grosu на своем канале в YouTube презентовала видео на песню "Голый король". Представленная композиция является заглавным треком будущего одноименного альбома певицы. В клипе изображение певицы появляется на карте со значком дамы пик. "Эта песня - автобиографичная, но что в ней сказка, а что быль - догадываться вам", - интригует Grosu. Слова и музыку к композиции написал латвийский певец и композитор Стас Шуринс.