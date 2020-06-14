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Воскресенье, 14.06.2020

"Голый король": Grosu представила видео на песню Стаса Шуринса (Видео)

Певица Grosu на своем канале в YouTube презентовала видео на песню "Голый король". Представленная композиция является заглавным треком будущего одноименного альбома певицы. В клипе изображение певицы появляется на карте со значком дамы пик. "Эта песня - автобиографичная, но что в ней сказка, а что быль - догадываться вам", - интригует Grosu. Слова и музыку к композиции написал латвийский певец и композитор Стас Шуринс.
gordonua.com
Фото: instagram
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Клип, Гросу, Стас Шуринс, Голый король.
14:54 Сегодня Телеграф
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