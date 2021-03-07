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Алина Гросу заинтриговала ответом о романе с известным россиянином (видео)

Алина Гросу заинтриговала ответом о романе с известным россиянином (видео)
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алины Гросу

25-летняя украинская певица Алина Гросу, которая появилась в костюме Розы в шоу "Маска", вместе с 37-летним российским актером Романом Полянским рассказали о своих отношениях и ответили, есть ли между ними роман.

В программе "Світське життя з Екатериною Осадчей" пара публично так и не подтвердила, что между ними есть что-то большее, чем совместное сотрудничество. А вот звезда сериала "Игрушки" признался, что уже переехал в Украину.

Бывший муж Алины Гросу впервые разоткровенничался о разводе

"Я еще не говорила, что это мой парень. Поищите. Я как замуж буду выходить, вот тогда скажу", - ответила Гросу, добавив, что о новых отношениях она объявлять не спешит, поскольку не хочет, чтобы повторилась история с ее бывшим мужем, также россиянином.

 
 
 
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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

"Я хочу показать человека "Вот это мой муж". Или, наверное, даже с детьми "Это отец моих детей". И тогда, чтобы это было уже понятно. В первую очередь, мы партнеры на съемочной площадке. Он (указывает на Полянского - ред.) у меня снимается, я - у него в фильме снимаюсь. У нас такое коллективное производство", - рассказала певица.

Алина Гросу: После развода я потеряла не только мужчину, но и лучшего друга

На вопрос телеведущей, живут ли они вместе, пара не дала точного ответа.

Напомним, что до Дня влюбленных певица Алина Гросу и Роман Полянский выпустили совместный клип под названием "Полотенце".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 488

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Алина Гросу, Роман Полянский.
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