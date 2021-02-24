Бывший муж Алины Гросу впервые разоткровенничался о разводе

Алина Гросу все чаще появляется на публике с российским актером Романом Полянским, который неоднократно снимался у нее в клипах.

Пара часто подогревала слухи о своем романе. Алина и Роман вместе проводили отдых в Буковеле, а ко дню влюбленных выпустили романтический трек и чувственное mood-видео на песню "Полотенце". Даже на интервью с программой "Зірковий шлях" она пришла вместе с Романом.

Во время разговора снова затронулась тема развода Гросу с ее супругом Александром Комковым. В браке пара прожила всего полгода. Так, как вскоре после этого в сети появилось неоднозначный комментарий друга Александра о том, что якобы Саша вложил в Алину много денег и прогорел, журналисты не могли обойти этого.

Сама Алина говорит, что это все смешно и экс-супруг не вкладывал ничего в ее карьеру. Журналисты "Зіркового шляху" связались с Александром и спросили этот же вопрос у него.

В принципе, Комков ничего конкретного не сказал, лишь отметил, что развод был обоюдным желанием обоих, и пожелал экс-жене всего лучшего и успехов в творчестве.

Стоит отметить, что ранее, в интервью "Телеграфу" Алина Гросу рассказывала, что после развода потеряла не столько мужа, сколько друга. Также певица призналась, что у с Романом Полянским ее связывают достаточно хорошие отношения, но есть ли между ними что-то большее говорить не стала.