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Четверг, 23.05.2019

"Грязные танцы": премьера нового откровенного клипа GROSU (Видео)

Презентация зажигательного клипа состоялась 23 мая на официальном Youtube-канале артистки. Основная идея клипа навеяна культовым фильмом 80-х оскароносными "Грязными танцами". "Хочу подарить вам эту песню к выходным, к началу лета. Пусть она возбуждает и вдохновляет вас желанием танцевать, любить..страстно, бездумно, безмерно и безусловно. Будьте счастливы и испытывайте самые яркие эмоции.. Люблю вас. #ПОТАНЦУЙСОМНОЙ P.s. Как вам наше музыкальное продолжение трилогии #ДикоЛюбилаВову?)", - эмоционально написала Алина в своем Instagram. В новом клипе Алина вновь предстала в образе монахини. Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Роман Полянский, известный зрителям про предыдущим клипам певицы. "Грязные танцы" - четвертый сингл из будущего альбома артистки.
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Видео, Песня, Композиция, Алина Гросу, Гросу, Видеоработа, Грязные танцы.
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