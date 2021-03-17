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Тина Тернер объявила о завершении карьеры и попрощалась с фанатами

Тина Тернер объявила о завершении карьеры и попрощалась с фанатами
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Легендарная певица Тина Тернер заявила о завершении своей карьеры. 81-летняя артистка снялась в автобиографическом документальном фильме, что вышел на телеканале Sky, в котором и рассказала о причинах такого решения.

Об этом сообщает издание The Sun.

Первой причиной является плохое здоровье, в том числе инсульт и рак, а также почечной недостаточности, которая привела к трансплантации в 2017 году. Стоит отметить, что донором почки стал второй муж поп-звезды – Эрвин Бах, за которого она вышла замуж в 2013 году.

Помимо этого, Тина до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому она подверглась от рук своего первого мужа Айка Тернера.

Поэтому, легенда соула и рок-музыки и хочет провести остаток жизни без камер и лишнего внимания.

Тина Тернер - одна из популярнейших певиц современности, которой восхищаются миллионы. Настоящее имя певицы - Анна Мэй Буллок.

Началась карьера Тины с ее участия в группе “Короли ритма”, куда ее пригласил Айк Тернер, который вскоре стал ее первым супругом. Группа записала несколько ярких хитов, в 60-х и 70 была очень популярной.

После развода, в 1978 году, Тина Тернер начала сольную карьеру, выпустив альбомы "Rough" и "Love Explosion", которые не стали коммерчески успешными. И только спустя 5 лет, к Тине пришел тот успех, которого она хотела. В 1983-м году сингл "Let’s Stay Together" стал настоящим хитом в Британии, а затем и в Европе.

В июне 1984-го года Тина Тёрнер выпустила в Америке свой альбом "Private Dancer", который впоследствии был продан тиражом в 11 миллионов копий. Символическим стал сингл "Я буду жить" - история жизни и личной победы, отраженная в песне, а хит Simply the best стал демонстрацией самой сути певицы.

За свою жизнь Тина Тернер объездила с концертами полмира, сумев получить титул "Королевы рок-н-ролла".

Ранее, "Телеграф" писал, что в Украине стартовало шоу звездных пародий "Линсинк батл". Во втором выпуске актриса "квартала 95" Елена Кравец мастерски перевоплотилась в Тину Тернер, и победила в выпуске.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

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Музыка, Карьера, Певица, Тина Тернер.
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