Слава Каминская назвала лучшую певицу в Украине: "Она талантливая, красивая, работоспособная"

В начале марта украинский шоу-бизнес лишился еще одной популярной группы - "НеАнгелы" объявили о своем распаде. Слава Каминская и Виктория Смеюха решили уйти в свободное плаванье и начать сольные карьеры.

Слава Каминская во всю готовится запускать свой проект - SLAVA KAMINSKA, и уже готовится к премьере своего первого сольного хита.

Перед стартом своей сольной карьеры, Каминская стала гостьей программы Славы Демина "29 вопросов от Люкс ФМ", в которой рассказала ее ведущему о своей будущей карьере и даже назвала имя любимой украинской певицы (и это не она, и не Вика Смеюха).

Слава достаточно дружелюбная девушка. Она старается поддерживать со своими коллегами теплые отношения. Несмотря на все это, на вопрос "Кто является лучшей певицей в Украине?" без колебаний назвала одного человека - Юлию Санину из группы The Hardkiss.

Каминская призналась, что песни группы всегда слушает на повторе и очень их любит. Юлию считает очень талантливой и целеустремленной, и добавила, что с удовольствием бы спела с ней дуэтом.

Отметим, что это не впервые, когда Слава Каминская говорит о своей любви к Юлии Саниной. Во время их участия в одном из сезонов "Танцев со звездами", после своего вылета Каминская заявила, что Санина - чемпионка, и она отдала бы победу именно ей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Телеграф" предлагает вспомнить лучшие песни и клипы популярного дуэта "НеАнгелы" со Славой Каминской и Викторией Смеюхой, которые группа представила за 15 лет своего существования.